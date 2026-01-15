信号部分
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
58
0 / 0 USD
增长自 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 750
盈利交易:
1 275 (72.85%)
亏损交易:
475 (27.14%)
最好交易:
4 174.79 EUR
最差交易:
-1 967.43 EUR
毛利:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
毛利亏损:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
最大连续赢利:
28 (754.73 EUR)
最大连续盈利:
7 578.55 EUR (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.20
长期交易:
950 (54.29%)
短期交易:
800 (45.71%)
利润因子:
1.29
预期回报:
9.29 EUR
平均利润:
56.95 EUR
平均损失:
-118.66 EUR
最大连续失误:
9 (-9 618.66 EUR)
最大连续亏损:
-9 618.66 EUR (9)
每月增长:
2.66%
年度预测:
32.28%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
52.19 EUR
最大值:
13 535.82 EUR (27.52%)
相对跌幅:
结余:
16.20% (13 027.84 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
最好交易: +4 174.79 EUR
最差交易: -1 967 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +754.73 EUR
最大连续亏损: -9 618.66 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

scalp on gold
