- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 750
盈利交易:
1 275 (72.85%)
亏损交易:
475 (27.14%)
最好交易:
4 174.79 EUR
最差交易:
-1 967.43 EUR
毛利:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
毛利亏损:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
最大连续赢利:
28 (754.73 EUR)
最大连续盈利:
7 578.55 EUR (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.20
长期交易:
950 (54.29%)
短期交易:
800 (45.71%)
利润因子:
1.29
预期回报:
9.29 EUR
平均利润:
56.95 EUR
平均损失:
-118.66 EUR
最大连续失误:
9 (-9 618.66 EUR)
最大连续亏损:
-9 618.66 EUR (9)
每月增长:
2.66%
年度预测:
32.28%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
52.19 EUR
最大值:
13 535.82 EUR (27.52%)
相对跌幅:
结余:
16.20% (13 027.84 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 174.79 EUR
最差交易: -1 967 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +754.73 EUR
最大连续亏损: -9 618.66 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
|
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
|
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
|
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20342
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
|
Darwinex-Live
|4.60 × 168
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Valutrades-Live
|5.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
scalp on gold
