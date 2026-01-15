- Прирост
Всего трейдов:
1 750
Прибыльных трейдов:
1 275 (72.85%)
Убыточных трейдов:
475 (27.14%)
Лучший трейд:
4 174.79 EUR
Худший трейд:
-1 967.43 EUR
Общая прибыль:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Общий убыток:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (754.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
7 578.55 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
950 (54.29%)
Коротких трейдов:
800 (45.71%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
9.29 EUR
Средняя прибыль:
56.95 EUR
Средний убыток:
-118.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-9 618.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9 618.66 EUR (9)
Прирост в месяц:
2.66%
Годовой прогноз:
32.28%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.19 EUR
Максимальная:
13 535.82 EUR (27.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (13 027.84 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +4 174.79 EUR
Худший трейд: -1 967 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +754.73 EUR
Макс. убыток в серии: -9 618.66 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
|
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
|
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
|
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20342
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
|
Darwinex-Live
|4.60 × 168
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Valutrades-Live
|5.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
scalp on gold
