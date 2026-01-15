СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI Scalp
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 750
Прибыльных трейдов:
1 275 (72.85%)
Убыточных трейдов:
475 (27.14%)
Лучший трейд:
4 174.79 EUR
Худший трейд:
-1 967.43 EUR
Общая прибыль:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Общий убыток:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (754.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
7 578.55 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
950 (54.29%)
Коротких трейдов:
800 (45.71%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
9.29 EUR
Средняя прибыль:
56.95 EUR
Средний убыток:
-118.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-9 618.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9 618.66 EUR (9)
Прирост в месяц:
2.66%
Годовой прогноз:
32.28%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.19 EUR
Максимальная:
13 535.82 EUR (27.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (13 027.84 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 174.79 EUR
Худший трейд: -1 967 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +754.73 EUR
Макс. убыток в серии: -9 618.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20342
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
еще 60...
scalp on gold
Нет отзывов
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
