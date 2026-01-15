SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI Scalp
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 750
Bénéfice trades:
1 275 (72.85%)
Perte trades:
475 (27.14%)
Meilleure transaction:
4 174.79 EUR
Pire transaction:
-1 967.43 EUR
Bénéfice brut:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Perte brute:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (754.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 578.55 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
950 (54.29%)
Courts trades:
800 (45.71%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
9.29 EUR
Bénéfice moyen:
56.95 EUR
Perte moyenne:
-118.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-9 618.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9 618.66 EUR (9)
Croissance mensuelle:
2.66%
Prévision annuelle:
32.28%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.19 EUR
Maximal:
13 535.82 EUR (27.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.20% (13 027.84 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 174.79 EUR
Pire transaction: -1 967 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +754.73 EUR
Perte consécutive maximale: -9 618.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20318
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
60 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
scalp on gold
Aucun avis
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire