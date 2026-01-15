- Croissance
Trades:
1 750
Bénéfice trades:
1 275 (72.85%)
Perte trades:
475 (27.14%)
Meilleure transaction:
4 174.79 EUR
Pire transaction:
-1 967.43 EUR
Bénéfice brut:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Perte brute:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (754.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 578.55 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
950 (54.29%)
Courts trades:
800 (45.71%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
9.29 EUR
Bénéfice moyen:
56.95 EUR
Perte moyenne:
-118.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-9 618.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9 618.66 EUR (9)
Croissance mensuelle:
2.66%
Prévision annuelle:
32.28%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.19 EUR
Maximal:
13 535.82 EUR (27.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.20% (13 027.84 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 174.79 EUR
Pire transaction: -1 967 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +754.73 EUR
Perte consécutive maximale: -9 618.66 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
|
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
|
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
|
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20318
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
|
Darwinex-Live
|4.60 × 168
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Valutrades-Live
|5.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
scalp on gold
Aucun avis