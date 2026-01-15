SignaleKategorien
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 750
Gewinntrades:
1 275 (72.85%)
Verlusttrades:
475 (27.14%)
Bester Trade:
4 174.79 EUR
Schlechtester Trade:
-1 967.43 EUR
Bruttoprofit:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Bruttoverlust:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (754.73 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 578.55 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.20
Long-Positionen:
950 (54.29%)
Short-Positionen:
800 (45.71%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
9.29 EUR
Durchschnittlicher Profit:
56.95 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-118.66 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-9 618.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 618.66 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
2.66%
Jahresprognose:
32.28%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.19 EUR
Maximaler:
13 535.82 EUR (27.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.20% (13 027.84 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 174.79 EUR
Schlechtester Trade: -1 967 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +754.73 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9 618.66 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20342
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
noch 60 ...
scalp on gold
Keine Bewertungen
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
