- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 750
Transacciones Rentables:
1 275 (72.85%)
Transacciones Irrentables:
475 (27.14%)
Mejor transacción:
4 174.79 EUR
Peor transacción:
-1 967.43 EUR
Beneficio Bruto:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (754.73 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
7 578.55 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.20
Transacciones Largas:
950 (54.29%)
Transacciones Cortas:
800 (45.71%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
9.29 EUR
Beneficio medio:
56.95 EUR
Pérdidas medias:
-118.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-9 618.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 618.66 EUR (9)
Crecimiento al mes:
2.66%
Pronóstico anual:
32.28%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.19 EUR
Máxima:
13 535.82 EUR (27.52%)
Reducción relativa:
De balance:
16.20% (13 027.84 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 174.79 EUR
Peor transacción: -1 967 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +754.73 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -9 618.66 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
PUPrime-Live
|1.50 × 4
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20342
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
Darwinex-Live
|4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
Valutrades-Live
|5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
otros 60...
scalp on gold
No hay comentarios