シグナル / MetaTrader 5 / AI Scalp
Joao Vitor Pereira Caldeira

AI Scalp

Joao Vitor Pereira Caldeira
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 750
利益トレード:
1 275 (72.85%)
損失トレード:
475 (27.14%)
ベストトレード:
4 174.79 EUR
最悪のトレード:
-1 967.43 EUR
総利益:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
総損失:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
最大連続の勝ち:
28 (754.73 EUR)
最大連続利益:
7 578.55 EUR (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
950 (54.29%)
短いトレード:
800 (45.71%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
9.29 EUR
平均利益:
56.95 EUR
平均損失:
-118.66 EUR
最大連続の負け:
9 (-9 618.66 EUR)
最大連続損失:
-9 618.66 EUR (9)
月間成長:
2.66%
年間予想:
32.28%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.19 EUR
最大の:
13 535.82 EUR (27.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.20% (13 027.84 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1648
BTCUSD 68
ETHUSD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XTIUSD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 547
ETHUSD 83
EURUSD -28
EURAUD -11
GBPUSD 40
XAGUSD 2
XTIUSD -3
USDJPY 2
USDCHF -106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 4.6M
ETHUSD 54K
EURUSD 117
EURAUD -857
GBPUSD 902
XAGUSD 30
XTIUSD -245
USDJPY 12
USDCHF -417
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Live
1.56 × 50
GOMarketsMU-Live
1.80 × 5
XM.COM-MT5
2.10 × 92
FPMarketsSC-Live
2.45 × 400
ICMarketsSC-MT5
2.96 × 49
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.80 × 20342
RoboForex-ECN
4.10 × 295
Darwinex-Live
4.60 × 168
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Valutrades-Live
5.40 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.11 × 27
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.48 × 1886
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
scalp on gold
レビューなし
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
