- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 750
利益トレード:
1 275 (72.85%)
損失トレード:
475 (27.14%)
ベストトレード:
4 174.79 EUR
最悪のトレード:
-1 967.43 EUR
総利益:
72 615.71 EUR (10 197 485 pips)
総損失:
-56 364.61 EUR (3 549 537 pips)
最大連続の勝ち:
28 (754.73 EUR)
最大連続利益:
7 578.55 EUR (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
950 (54.29%)
短いトレード:
800 (45.71%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
9.29 EUR
平均利益:
56.95 EUR
平均損失:
-118.66 EUR
最大連続の負け:
9 (-9 618.66 EUR)
最大連続損失:
-9 618.66 EUR (9)
月間成長:
2.66%
年間予想:
32.28%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.19 EUR
最大の:
13 535.82 EUR (27.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.20% (13 027.84 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1648
|BTCUSD
|68
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|XTIUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|547
|ETHUSD
|83
|EURUSD
|-28
|EURAUD
|-11
|GBPUSD
|40
|XAGUSD
|2
|XTIUSD
|-3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|4.6M
|ETHUSD
|54K
|EURUSD
|117
|EURAUD
|-857
|GBPUSD
|902
|XAGUSD
|30
|XTIUSD
|-245
|USDJPY
|12
|USDCHF
|-417
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 174.79 EUR
最悪のトレード: -1 967 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +754.73 EUR
最大連続損失: -9 618.66 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.56 × 50
|
GOMarketsMU-Live
|1.80 × 5
|
XM.COM-MT5
|2.10 × 92
|
FPMarketsSC-Live
|2.45 × 400
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.80 × 20342
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 295
|
Darwinex-Live
|4.60 × 168
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Valutrades-Live
|5.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.11 × 27
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.48 × 1886
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
scalp on gold
レビューなし