- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
426
Kârla kapanan işlemler:
256 (60.09%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (39.91%)
En iyi işlem:
110.00 USD
En kötü işlem:
-69.70 USD
Brüt kâr:
1 477.17 USD (87 930 pips)
Brüt zarar:
-1 328.40 USD (97 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (67.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.03 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
7.15%
Maks. mevduat yükü:
0.90%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
234 (54.93%)
Satış işlemleri:
192 (45.07%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-7.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-230.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.22 USD (10)
Aylık büyüme:
16.20%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
448.07 USD
Maksimum:
459.01 USD (11.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.44% (459.01 USD)
Varlığa göre:
0.41% (16.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.00 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +67.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -230.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
My target only $50 per day
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 62 USD
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
11
92%
426
60%
7%
1.11
0.35
USD
USD
11%
1:500