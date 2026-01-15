- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
435
利益トレード:
260 (59.77%)
損失トレード:
175 (40.23%)
ベストトレード:
110.00 USD
最悪のトレード:
-69.70 USD
総利益:
1 519.55 USD (89 717 pips)
総損失:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
最大連続の勝ち:
22 (67.29 USD)
最大連続利益:
150.03 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
12.58%
最大入金額:
1.56%
最近のトレード:
46 分前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
239 (54.94%)
短いトレード:
196 (45.06%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
5.84 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
10 (-230.22 USD)
最大連続損失:
-230.22 USD (10)
月間成長:
16.69%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
448.07 USD
最大の:
459.01 USD (11.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.44% (459.01 USD)
エクイティによる:
0.98% (40.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|435
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.00 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +67.29 USD
最大連続損失: -230.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
My target only $50 per day
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
62 USD/月
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
11
93%
435
59%
13%
1.12
0.38
USD
USD
11%
1:500