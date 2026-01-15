SinaisSeções
Trizaldy Bachtiar Akbar

Little Pips

Trizaldy Bachtiar Akbar
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 62 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
426
Negociações com lucro:
256 (60.09%)
Negociações com perda:
170 (39.91%)
Melhor negociação:
110.00 USD
Pior negociação:
-69.70 USD
Lucro bruto:
1 477.17 USD (87 930 pips)
Perda bruta:
-1 328.40 USD (97 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (67.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.03 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
12.58%
Depósito máximo carregado:
1.56%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
234 (54.93%)
Negociações curtas:
192 (45.07%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
-7.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-230.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.22 USD (10)
Crescimento mensal:
16.20%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
448.07 USD
Máximo:
459.01 USD (11.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.44% (459.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (40.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -9.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110.00 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +67.29 USD
Máxima perda consecutiva: -230.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My target only $50 per day
Sem comentários
2026.01.15 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
