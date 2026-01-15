- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
426
Negociações com lucro:
256 (60.09%)
Negociações com perda:
170 (39.91%)
Melhor negociação:
110.00 USD
Pior negociação:
-69.70 USD
Lucro bruto:
1 477.17 USD (87 930 pips)
Perda bruta:
-1 328.40 USD (97 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (67.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.03 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
12.58%
Depósito máximo carregado:
1.56%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
234 (54.93%)
Negociações curtas:
192 (45.07%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
-7.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-230.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.22 USD (10)
Crescimento mensal:
16.20%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
448.07 USD
Máximo:
459.01 USD (11.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.44% (459.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (40.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +110.00 USD
Pior negociação: -70 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +67.29 USD
Máxima perda consecutiva: -230.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
My target only $50 per day
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
62 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
11
92%
426
60%
13%
1.11
0.35
USD
USD
11%
1:500