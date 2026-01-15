- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
435
Transacciones Rentables:
260 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
175 (40.23%)
Mejor transacción:
110.00 USD
Peor transacción:
-69.70 USD
Beneficio Bruto:
1 519.55 USD (89 717 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (67.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
150.03 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
12.58%
Carga máxima del depósito:
1.56%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
239 (54.94%)
Transacciones Cortas:
196 (45.06%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
5.84 USD
Pérdidas medias:
-7.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-230.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-230.22 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.69%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
448.07 USD
Máxima:
459.01 USD (11.44%)
Reducción relativa:
De balance:
11.44% (459.01 USD)
De fondos:
0.98% (40.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|435
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +110.00 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +67.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -230.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
My target only $50 per day
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
62 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
11
93%
435
59%
13%
1.12
0.38
USD
USD
11%
1:500