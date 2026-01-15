SeñalesSecciones
Trizaldy Bachtiar Akbar

Little Pips

Trizaldy Bachtiar Akbar
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 62 USD al mes
incremento desde 2025 4%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
435
Transacciones Rentables:
260 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
175 (40.23%)
Mejor transacción:
110.00 USD
Peor transacción:
-69.70 USD
Beneficio Bruto:
1 519.55 USD (89 717 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (67.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
150.03 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
12.58%
Carga máxima del depósito:
1.56%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
239 (54.94%)
Transacciones Cortas:
196 (45.06%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
5.84 USD
Pérdidas medias:
-7.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-230.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-230.22 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.69%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
448.07 USD
Máxima:
459.01 USD (11.44%)
Reducción relativa:
De balance:
11.44% (459.01 USD)
De fondos:
0.98% (40.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110.00 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +67.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -230.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

My target only $50 per day
No hay comentarios
2026.01.15 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
