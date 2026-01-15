SignauxSections
Trizaldy Bachtiar Akbar

Little Pips

Trizaldy Bachtiar Akbar
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 62 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
423
Bénéfice trades:
254 (60.04%)
Perte trades:
169 (39.95%)
Meilleure transaction:
110.00 USD
Pire transaction:
-69.70 USD
Bénéfice brut:
1 462.73 USD (87 126 pips)
Perte brute:
-1 325.08 USD (96 790 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (67.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.03 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
7.15%
Charge de dépôt maximale:
0.90%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
234 (55.32%)
Courts trades:
189 (44.68%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
5.76 USD
Perte moyenne:
-7.84 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-230.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-230.22 USD (10)
Croissance mensuelle:
15.88%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
448.07 USD
Maximal:
459.01 USD (11.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.44% (459.01 USD)
Par fonds propres:
0.41% (16.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 423
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -9.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.00 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +67.29 USD
Perte consécutive maximale: -230.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My target only $50 per day
Aucun avis
2026.01.15 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
