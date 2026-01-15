- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
260 (59.77%)
Verlusttrades:
175 (40.23%)
Bester Trade:
110.00 USD
Schlechtester Trade:
-69.70 USD
Bruttoprofit:
1 519.55 USD (89 717 pips)
Bruttoverlust:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (67.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.03 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
12.58%
Max deposit load:
1.56%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
80
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
0.36
Long-Positionen:
239 (54.94%)
Short-Positionen:
196 (45.06%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-230.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-230.22 USD (10)
Wachstum pro Monat :
16.69%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
448.07 USD
Maximaler:
459.01 USD (11.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.44% (459.01 USD)
Kapital:
0.98% (40.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|435
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +110.00 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -230.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
My target only $50 per day
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
62 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
11
93%
435
59%
13%
1.12
0.38
USD
USD
11%
1:500