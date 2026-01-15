SignaleKategorien
Trizaldy Bachtiar Akbar

Little Pips

Trizaldy Bachtiar Akbar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 62 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
260 (59.77%)
Verlusttrades:
175 (40.23%)
Bester Trade:
110.00 USD
Schlechtester Trade:
-69.70 USD
Bruttoprofit:
1 519.55 USD (89 717 pips)
Bruttoverlust:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (67.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.03 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
12.58%
Max deposit load:
1.56%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
80
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
0.36
Long-Positionen:
239 (54.94%)
Short-Positionen:
196 (45.06%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-230.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-230.22 USD (10)
Wachstum pro Monat :
16.69%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
448.07 USD
Maximaler:
459.01 USD (11.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.44% (459.01 USD)
Kapital:
0.98% (40.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110.00 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -230.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

My target only $50 per day
Keine Bewertungen
2026.01.15 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Little Pips
62 USD pro Monat
4%
0
0
USD
4.2K
USD
11
93%
435
59%
13%
1.12
0.38
USD
11%
1:500
Kopieren

