Всего трейдов:
435
Прибыльных трейдов:
260 (59.77%)
Убыточных трейдов:
175 (40.23%)
Лучший трейд:
110.00 USD
Худший трейд:
-69.70 USD
Общая прибыль:
1 519.55 USD (89 717 pips)
Общий убыток:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (67.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.03 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
12.58%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
239 (54.94%)
Коротких трейдов:
196 (45.06%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-230.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.22 USD (10)
Прирост в месяц:
16.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
448.07 USD
Максимальная:
459.01 USD (11.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.44% (459.01 USD)
По эквити:
0.98% (40.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|435
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
My target only $50 per day
Нет отзывов
