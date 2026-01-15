СигналыРазделы
Trizaldy Bachtiar Akbar

Little Pips

Trizaldy Bachtiar Akbar
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 62 USD в месяц
прирост с 2025 4%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
435
Прибыльных трейдов:
260 (59.77%)
Убыточных трейдов:
175 (40.23%)
Лучший трейд:
110.00 USD
Худший трейд:
-69.70 USD
Общая прибыль:
1 519.55 USD (89 717 pips)
Общий убыток:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (67.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.03 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
12.58%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
239 (54.94%)
Коротких трейдов:
196 (45.06%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-230.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.22 USD (10)
Прирост в месяц:
16.69%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
448.07 USD
Максимальная:
459.01 USD (11.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.44% (459.01 USD)
По эквити:
0.98% (40.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.00 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +67.29 USD
Макс. убыток в серии: -230.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My target only $50 per day
Нет отзывов
2026.01.15 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
