Trizaldy Bachtiar Akbar

Little Pips

Trizaldy Bachtiar Akbar
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 62 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
426
Profit Trade:
256 (60.09%)
Loss Trade:
170 (39.91%)
Best Trade:
110.00 USD
Worst Trade:
-69.70 USD
Profitto lordo:
1 477.17 USD (87 930 pips)
Perdita lorda:
-1 328.40 USD (97 122 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (67.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
7.15%
Massimo carico di deposito:
0.90%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
234 (54.93%)
Short Trade:
192 (45.07%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-230.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-230.22 USD (10)
Crescita mensile:
16.20%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
448.07 USD
Massimale:
459.01 USD (11.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.44% (459.01 USD)
Per equità:
0.41% (16.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 426
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -9.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.00 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +67.29 USD
Massima perdita consecutiva: -230.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My target only $50 per day
Non ci sono recensioni
2026.01.15 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
