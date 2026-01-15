- Crescita
Trade:
426
Profit Trade:
256 (60.09%)
Loss Trade:
170 (39.91%)
Best Trade:
110.00 USD
Worst Trade:
-69.70 USD
Profitto lordo:
1 477.17 USD (87 930 pips)
Perdita lorda:
-1 328.40 USD (97 122 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (67.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
7.15%
Massimo carico di deposito:
0.90%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
234 (54.93%)
Short Trade:
192 (45.07%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-230.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-230.22 USD (10)
Crescita mensile:
16.20%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
448.07 USD
Massimale:
459.01 USD (11.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.44% (459.01 USD)
Per equità:
0.41% (16.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|426
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-9.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +110.00 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +67.29 USD
Massima perdita consecutiva: -230.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
My target only $50 per day
