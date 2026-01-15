- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
435
盈利交易:
260 (59.77%)
亏损交易:
175 (40.23%)
最好交易:
110.00 USD
最差交易:
-69.70 USD
毛利:
1 519.55 USD (89 717 pips)
毛利亏损:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
最大连续赢利:
22 (67.29 USD)
最大连续盈利:
150.03 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
12.58%
最大入金加载:
1.56%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
80
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
0.36
长期交易:
239 (54.94%)
短期交易:
196 (45.06%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
10 (-230.22 USD)
最大连续亏损:
-230.22 USD (10)
每月增长:
16.69%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
448.07 USD
最大值:
459.01 USD (11.44%)
相对跌幅:
结余:
11.44% (459.01 USD)
净值:
0.98% (40.75 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.00 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +67.29 USD
最大连续亏损: -230.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
My target only $50 per day
没有评论
