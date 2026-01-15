- 자본
- 축소
트레이드:
435
이익 거래:
260 (59.77%)
손실 거래:
175 (40.23%)
최고의 거래:
110.00 USD
최악의 거래:
-69.70 USD
총 수익:
1 519.55 USD (89 717 pips)
총 손실:
-1 352.98 USD (99 578 pips)
연속 최대 이익:
22 (67.29 USD)
연속 최대 이익:
150.03 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
12.58%
최대 입금량:
1.56%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
80
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
239 (54.94%)
숏(주식차입매도):
196 (45.06%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.38 USD
평균 이익:
5.84 USD
평균 손실:
-7.73 USD
연속 최대 손실:
10 (-230.22 USD)
연속 최대 손실:
-230.22 USD (10)
월별 성장률:
16.69%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
448.07 USD
최대한의:
459.01 USD (11.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.44% (459.01 USD)
자본금별:
0.98% (40.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|435
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +110.00 USD
최악의 거래: -70 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +67.29 USD
연속 최대 손실: -230.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
My target only $50 per day
