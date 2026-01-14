SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
447
Kârla kapanan işlemler:
277 (61.96%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (38.03%)
En iyi işlem:
10.72 USD
En kötü işlem:
-26.76 USD
Brüt kâr:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Brüt zarar:
-551.60 USD (67 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (74.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.30 USD (43)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
92.36%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
255 (57.05%)
Satış işlemleri:
192 (42.95%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-24.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.97 USD (8)
Aylık büyüme:
-9.96%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.01 USD
Maksimum:
183.37 USD (59.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.65% (183.44 USD)
Varlığa göre:
1.71% (4.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.72 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +74.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
This signal prioritizes capital security with disciplined risk management, without martingale and without dangerous grids. The main target is stable growth, not instant profit. ✔ Stop Loss is always active ✔ Controlled risk per trade ✔ Suitable for small & large accounts
İnceleme yok
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
