Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
447
Negociações com lucro:
277 (61.96%)
Negociações com perda:
170 (38.03%)
Melhor negociação:
10.72 USD
Pior negociação:
-26.76 USD
Lucro bruto:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Perda bruta:
-551.60 USD (67 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (74.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.30 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
92.36%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
255 (57.05%)
Negociações curtas:
192 (42.95%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-3.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-24.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.97 USD (8)
Crescimento mensal:
-9.96%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.01 USD
Máximo:
183.37 USD (59.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.65% (183.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.71% (4.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.72 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +74.30 USD
Máxima perda consecutiva: -24.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Este sinal prioriza a segurança do capital com uma gestão de risco disciplinada, sem martingale e sem grades perigosas. O principal objectivo é o crescimento estável e não o lucro instantâneo. ✔ O Stop Loss está sempre ativo ✔ Risco controlado por negociação ✔ Adequado para contas pequenas e grandes
Sem comentários
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
