- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
447
Negociações com lucro:
277 (61.96%)
Negociações com perda:
170 (38.03%)
Melhor negociação:
10.72 USD
Pior negociação:
-26.76 USD
Lucro bruto:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Perda bruta:
-551.60 USD (67 192 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (74.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.30 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
92.36%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
255 (57.05%)
Negociações curtas:
192 (42.95%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-3.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-24.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.97 USD (8)
Crescimento mensal:
-9.96%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.01 USD
Máximo:
183.37 USD (59.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.65% (183.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.71% (4.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.72 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +74.30 USD
Máxima perda consecutiva: -24.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
Este sinal prioriza a segurança do capital com uma gestão de risco disciplinada, sem martingale e sem grades perigosas. O principal objectivo é o crescimento estável e não o lucro instantâneo. ✔ O Stop Loss está sempre ativo ✔ Risco controlado por negociação ✔ Adequado para contas pequenas e grandes
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
USD
60%
1:500