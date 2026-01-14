信号部分
信号 / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
447
盈利交易:
277 (61.96%)
亏损交易:
170 (38.03%)
最好交易:
10.72 USD
最差交易:
-26.76 USD
毛利:
615.73 USD (1 131 126 pips)
毛利亏损:
-551.60 USD (67 192 pips)
最大连续赢利:
43 (74.30 USD)
最大连续盈利:
74.30 USD (43)
夏普比率:
0.07
交易活动:
92.36%
最大入金加载:
2.42%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.35
长期交易:
255 (57.05%)
短期交易:
192 (42.95%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-3.24 USD
最大连续失误:
11 (-24.44 USD)
最大连续亏损:
-81.97 USD (8)
每月增长:
-9.96%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.01 USD
最大值:
183.37 USD (59.55%)
相对跌幅:
结余:
59.65% (183.44 USD)
净值:
1.71% (4.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
最好交易: +10.72 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +74.30 USD
最大连续亏损: -24.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
1.00 × 1
This signal prioritizes capital security with disciplined risk management, without martingale and without dangerous grids. The main target is stable growth, not instant profit. ✔ Stop Loss is always active ✔ Controlled risk per trade ✔ Suitable for small & large accounts
没有评论
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
