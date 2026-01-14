- 成长
交易:
447
盈利交易:
277 (61.96%)
亏损交易:
170 (38.03%)
最好交易:
10.72 USD
最差交易:
-26.76 USD
毛利:
615.73 USD (1 131 126 pips)
毛利亏损:
-551.60 USD (67 192 pips)
最大连续赢利:
43 (74.30 USD)
最大连续盈利:
74.30 USD (43)
夏普比率:
0.07
交易活动:
92.36%
最大入金加载:
2.42%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.35
长期交易:
255 (57.05%)
短期交易:
192 (42.95%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-3.24 USD
最大连续失误:
11 (-24.44 USD)
最大连续亏损:
-81.97 USD (8)
每月增长:
-9.96%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.01 USD
最大值:
183.37 USD (59.55%)
相对跌幅:
结余:
59.65% (183.44 USD)
净值:
1.71% (4.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.72 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +74.30 USD
最大连续亏损: -24.44 USD
This signal prioritizes capital security with disciplined risk management, without martingale and without dangerous grids. The main target is stable growth, not instant profit. ✔ Stop Loss is always active ✔ Controlled risk per trade ✔ Suitable for small & large accounts
