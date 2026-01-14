SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
447
Bénéfice trades:
277 (61.96%)
Perte trades:
170 (38.03%)
Meilleure transaction:
10.72 USD
Pire transaction:
-26.76 USD
Bénéfice brut:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Perte brute:
-551.60 USD (67 192 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (74.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.30 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
92.36%
Charge de dépôt maximale:
2.42%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
255 (57.05%)
Courts trades:
192 (42.95%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
2.22 USD
Perte moyenne:
-3.24 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-24.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.97 USD (8)
Croissance mensuelle:
-9.96%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.01 USD
Maximal:
183.37 USD (59.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.65% (183.44 USD)
Par fonds propres:
1.71% (4.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.72 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +74.30 USD
Perte consécutive maximale: -24.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Ce signal privilégie la sécurité du capital avec une gestion des risques disciplinée, sans martingale et sans grilles dangereuses. L’objectif principal est une croissance stable et non un profit instantané. ✔ Stop Loss est toujours actif ✔ Risque contrôlé par transaction ✔ Convient aux petits et grands comptes
Aucun avis
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
H4 D1
30 USD par mois
18%
0
0
USD
257
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.