- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
447
利益トレード:
277 (61.96%)
損失トレード:
170 (38.03%)
ベストトレード:
10.72 USD
最悪のトレード:
-26.76 USD
総利益:
615.73 USD (1 131 126 pips)
総損失:
-551.60 USD (67 192 pips)
最大連続の勝ち:
43 (74.30 USD)
最大連続利益:
74.30 USD (43)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
92.36%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
255 (57.05%)
短いトレード:
192 (42.95%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-3.24 USD
最大連続の負け:
11 (-24.44 USD)
最大連続損失:
-81.97 USD (8)
月間成長:
-9.96%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.01 USD
最大の:
183.37 USD (59.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.65% (183.44 USD)
エクイティによる:
1.71% (4.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.72 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +74.30 USD
最大連続損失: -24.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
このシグナルは、マーチンゲールや危険な送電網を使用せず、規律あるリスク管理による資本セキュリティを優先します。 当面の利益ではなく、安定的な成長を主な目標としています。 ✔ ストップロスは常に有効です ✔ 取引ごとにリスクを管理 ✔ 小規模アカウントにも大規模アカウントにも適しています
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
USD
60%
1:500