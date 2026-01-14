シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
447
利益トレード:
277 (61.96%)
損失トレード:
170 (38.03%)
ベストトレード:
10.72 USD
最悪のトレード:
-26.76 USD
総利益:
615.73 USD (1 131 126 pips)
総損失:
-551.60 USD (67 192 pips)
最大連続の勝ち:
43 (74.30 USD)
最大連続利益:
74.30 USD (43)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
92.36%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
255 (57.05%)
短いトレード:
192 (42.95%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-3.24 USD
最大連続の負け:
11 (-24.44 USD)
最大連続損失:
-81.97 USD (8)
月間成長:
-9.96%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.01 USD
最大の:
183.37 USD (59.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.65% (183.44 USD)
エクイティによる:
1.71% (4.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.72 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +74.30 USD
最大連続損失: -24.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro
1.00 × 1
このシグナルは、マーチンゲールや危険な送電網を使用せず、規律あるリスク管理による資本セキュリティを優先します。 当面の利益ではなく、安定的な成長を主な目標としています。 ✔ ストップロスは常に有効です ✔ 取引ごとにリスクを管理 ✔ 小規模アカウントにも大規模アカウントにも適しています
レビューなし
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
