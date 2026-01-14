SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
447
Transacciones Rentables:
277 (61.96%)
Transacciones Irrentables:
170 (38.03%)
Mejor transacción:
10.72 USD
Peor transacción:
-26.76 USD
Beneficio Bruto:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Pérdidas Brutas:
-551.60 USD (67 192 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (74.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.30 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
92.36%
Carga máxima del depósito:
2.42%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
255 (57.05%)
Transacciones Cortas:
192 (42.95%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
2.22 USD
Pérdidas medias:
-3.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-24.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.97 USD (8)
Crecimiento al mes:
-9.96%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.01 USD
Máxima:
183.37 USD (59.55%)
Reducción relativa:
De balance:
59.65% (183.44 USD)
De fondos:
1.71% (4.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.72 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +74.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Esta señal prioriza la seguridad del capital con una gestión disciplinada del riesgo, sin martingala y sin grillas peligrosas. El objetivo principal es un crecimiento estable, no un beneficio instantáneo. ✔ Stop Loss siempre está activo ✔ Riesgo controlado por operación ✔ Adecuado para cuentas grandes y pequeñas
No hay comentarios
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
