Total de Trades:
447
Transacciones Rentables:
277 (61.96%)
Transacciones Irrentables:
170 (38.03%)
Mejor transacción:
10.72 USD
Peor transacción:
-26.76 USD
Beneficio Bruto:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Pérdidas Brutas:
-551.60 USD (67 192 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (74.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.30 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
92.36%
Carga máxima del depósito:
2.42%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
255 (57.05%)
Transacciones Cortas:
192 (42.95%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
2.22 USD
Pérdidas medias:
-3.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-24.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.97 USD (8)
Crecimiento al mes:
-9.96%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.01 USD
Máxima:
183.37 USD (59.55%)
Reducción relativa:
De balance:
59.65% (183.44 USD)
De fondos:
1.71% (4.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
- Reducción
Mejor transacción: +10.72 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +74.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
Esta señal prioriza la seguridad del capital con una gestión disciplinada del riesgo, sin martingala y sin grillas peligrosas. El objetivo principal es un crecimiento estable, no un beneficio instantáneo. ✔ Stop Loss siempre está activo ✔ Riesgo controlado por operación ✔ Adecuado para cuentas grandes y pequeñas
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
18%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
USD
60%
1:500