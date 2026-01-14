СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
277 (61.96%)
Убыточных трейдов:
170 (38.03%)
Лучший трейд:
10.72 USD
Худший трейд:
-26.76 USD
Общая прибыль:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Общий убыток:
-551.60 USD (67 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (74.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.30 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
92.36%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
255 (57.05%)
Коротких трейдов:
192 (42.95%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-3.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-24.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.97 USD (8)
Прирост в месяц:
-9.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.01 USD
Максимальная:
183.37 USD (59.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.65% (183.44 USD)
По эквити:
1.71% (4.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.72 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +74.30 USD
Макс. убыток в серии: -24.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Этот сигнал отдает приоритет безопасности капитала с дисциплинированным управлением рисками, без мартингейла и без опасных сетей. Основная цель – стабильный рост, а не мгновенная прибыль. ✔ Стоп-лосс всегда активен ✔ Контролируемый риск на сделку ✔ Подходит для небольших и крупных счетов
Нет отзывов
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
H4 D1
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
257
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
60%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.