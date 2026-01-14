- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
277 (61.96%)
Убыточных трейдов:
170 (38.03%)
Лучший трейд:
10.72 USD
Худший трейд:
-26.76 USD
Общая прибыль:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Общий убыток:
-551.60 USD (67 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (74.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.30 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
92.36%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
255 (57.05%)
Коротких трейдов:
192 (42.95%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-3.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-24.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.97 USD (8)
Прирост в месяц:
-9.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.01 USD
Максимальная:
183.37 USD (59.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.65% (183.44 USD)
По эквити:
1.71% (4.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.72 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +74.30 USD
Макс. убыток в серии: -24.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
Этот сигнал отдает приоритет безопасности капитала с дисциплинированным управлением рисками, без мартингейла и без опасных сетей. Основная цель – стабильный рост, а не мгновенная прибыль. ✔ Стоп-лосс всегда активен ✔ Контролируемый риск на сделку ✔ Подходит для небольших и крупных счетов
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
USD
60%
1:500