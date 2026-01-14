- Wachstum
Trades insgesamt:
447
Gewinntrades:
277 (61.96%)
Verlusttrades:
170 (38.03%)
Bester Trade:
10.72 USD
Schlechtester Trade:
-26.76 USD
Bruttoprofit:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Bruttoverlust:
-551.60 USD (67 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (74.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.30 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
92.36%
Max deposit load:
2.42%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
255 (57.05%)
Short-Positionen:
192 (42.95%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-24.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-81.97 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-9.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.01 USD
Maximaler:
183.37 USD (59.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.65% (183.44 USD)
Kapital:
1.71% (4.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.72 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Dieses Signal priorisiert Kapitalsicherheit mit diszipliniertem Risikomanagement, ohne Martingal und ohne gefährliche Netze. Das Hauptziel ist stabiles Wachstum, nicht sofortiger Gewinn. ✔ Stop-Loss ist immer aktiv ✔ Kontrolliertes Risiko pro Trade ✔ Geeignet für kleine und große Konten
