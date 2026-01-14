SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / H4 D1
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
447
Gewinntrades:
277 (61.96%)
Verlusttrades:
170 (38.03%)
Bester Trade:
10.72 USD
Schlechtester Trade:
-26.76 USD
Bruttoprofit:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Bruttoverlust:
-551.60 USD (67 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (74.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.30 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
92.36%
Max deposit load:
2.42%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
255 (57.05%)
Short-Positionen:
192 (42.95%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-24.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-81.97 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-9.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.01 USD
Maximaler:
183.37 USD (59.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.65% (183.44 USD)
Kapital:
1.71% (4.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.72 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Dieses Signal priorisiert Kapitalsicherheit mit diszipliniertem Risikomanagement, ohne Martingal und ohne gefährliche Netze. Das Hauptziel ist stabiles Wachstum, nicht sofortiger Gewinn. ✔ Stop-Loss ist immer aktiv ✔ Kontrolliertes Risiko pro Trade ✔ Geeignet für kleine und große Konten
Keine Bewertungen
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
