Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
447
이익 거래:
277 (61.96%)
손실 거래:
170 (38.03%)
최고의 거래:
10.72 USD
최악의 거래:
-26.76 USD
총 수익:
615.73 USD (1 131 126 pips)
총 손실:
-551.60 USD (67 192 pips)
연속 최대 이익:
43 (74.30 USD)
연속 최대 이익:
74.30 USD (43)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
92.36%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.35
롱(주식매수):
255 (57.05%)
숏(주식차입매도):
192 (42.95%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
2.22 USD
평균 손실:
-3.24 USD
연속 최대 손실:
11 (-24.44 USD)
연속 최대 손실:
-81.97 USD (8)
월별 성장률:
-9.96%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.01 USD
최대한의:
183.37 USD (59.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.65% (183.44 USD)
자본금별:
1.71% (4.48 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.72 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +74.30 USD
연속 최대 손실: -24.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
이 신호는 마틴게일이나 위험한 그리드 없이 엄격한 위험 관리를 통해 자본 보안을 우선시합니다. 당장의 이익이 아닌 안정적인 성장이 주요 목표다. ✔ 정지 손실은 항상 활성화되어 있습니다 ✔ 거래당 통제된 위험 ✔ 소규모 및 대규모 계정에 적합
리뷰 없음
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.