트레이드:
447
이익 거래:
277 (61.96%)
손실 거래:
170 (38.03%)
최고의 거래:
10.72 USD
최악의 거래:
-26.76 USD
총 수익:
615.73 USD (1 131 126 pips)
총 손실:
-551.60 USD (67 192 pips)
연속 최대 이익:
43 (74.30 USD)
연속 최대 이익:
74.30 USD (43)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
92.36%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.35
롱(주식매수):
255 (57.05%)
숏(주식차입매도):
192 (42.95%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
2.22 USD
평균 손실:
-3.24 USD
연속 최대 손실:
11 (-24.44 USD)
연속 최대 손실:
-81.97 USD (8)
월별 성장률:
-9.96%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.01 USD
최대한의:
183.37 USD (59.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.65% (183.44 USD)
자본금별:
1.71% (4.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
최고의 거래: +10.72 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +74.30 USD
연속 최대 손실: -24.44 USD
이 신호는 마틴게일이나 위험한 그리드 없이 엄격한 위험 관리를 통해 자본 보안을 우선시합니다. 당장의 이익이 아닌 안정적인 성장이 주요 목표다. ✔ 정지 손실은 항상 활성화되어 있습니다 ✔ 거래당 통제된 위험 ✔ 소규모 및 대규모 계정에 적합
