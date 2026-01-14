SegnaliSezioni
Pradana Ahmad Fauzi

H4 D1

Pradana Ahmad Fauzi
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 18%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
447
Profit Trade:
277 (61.96%)
Loss Trade:
170 (38.03%)
Best Trade:
10.72 USD
Worst Trade:
-26.76 USD
Profitto lordo:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Perdita lorda:
-551.60 USD (67 192 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (74.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.30 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.36%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
255 (57.05%)
Short Trade:
192 (42.95%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-24.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.97 USD (8)
Crescita mensile:
-9.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.01 USD
Massimale:
183.37 USD (59.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.65% (183.44 USD)
Per equità:
1.71% (4.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 97
USDJPY 73
GBPUSD 51
EURCAD 41
AUDJPY 40
AUDUSD 33
USDCHF 25
EURJPY 23
EURNZD 19
NZDUSD 12
NZDJPY 8
GBPJPY 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 55
USDJPY 38
GBPUSD 22
EURCAD 24
AUDJPY 13
AUDUSD 6
USDCHF 9
EURJPY 1
EURNZD 8
NZDUSD -12
NZDJPY -6
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.3K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 602
USDCHF 1.8K
EURJPY 53
EURNZD 1.3K
NZDUSD -1.2K
NZDJPY -872
GBPJPY 128
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.72 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +74.30 USD
Massima perdita consecutiva: -24.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Questo segnale privilegia la sicurezza del capitale con una gestione disciplinata del rischio, senza martingala e senza griglie pericolose. L’obiettivo principale è la crescita stabile, non il profitto immediato. ✔ Lo Stop Loss è sempre attivo ✔ Rischio controllato per operazione ✔ Adatto per account piccoli e grandi
Non ci sono recensioni
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 23:35
A large drawdown may occur on the account again
