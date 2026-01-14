Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Questo segnale privilegia la sicurezza del capitale con una gestione disciplinata del rischio, senza martingala e senza griglie pericolose. L’obiettivo principale è la crescita stabile, non il profitto immediato. ✔ Lo Stop Loss è sempre attivo ✔ Rischio controllato per operazione ✔ Adatto per account piccoli e grandi