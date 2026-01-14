- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
447
Profit Trade:
277 (61.96%)
Loss Trade:
170 (38.03%)
Best Trade:
10.72 USD
Worst Trade:
-26.76 USD
Profitto lordo:
615.73 USD (1 131 126 pips)
Perdita lorda:
-551.60 USD (67 192 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (74.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.30 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.36%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
255 (57.05%)
Short Trade:
192 (42.95%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-24.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.97 USD (8)
Crescita mensile:
-9.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.01 USD
Massimale:
183.37 USD (59.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.65% (183.44 USD)
Per equità:
1.71% (4.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|USDJPY
|73
|GBPUSD
|51
|EURCAD
|41
|AUDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|25
|EURJPY
|23
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|55
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|22
|EURCAD
|24
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|9
|EURJPY
|1
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|-12
|NZDJPY
|-6
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|602
|USDCHF
|1.8K
|EURJPY
|53
|EURNZD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|-872
|GBPJPY
|128
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.72 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +74.30 USD
Massima perdita consecutiva: -24.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
Questo segnale privilegia la sicurezza del capitale con una gestione disciplinata del rischio, senza martingala e senza griglie pericolose. L’obiettivo principale è la crescita stabile, non il profitto immediato. ✔ Lo Stop Loss è sempre attivo ✔ Rischio controllato per operazione ✔ Adatto per account piccoli e grandi
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
36
0%
447
61%
92%
1.11
0.14
USD
USD
60%
1:500