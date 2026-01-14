- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 407
盈利交易:
3 338 (75.74%)
亏损交易:
1 069 (24.26%)
最好交易:
257.00 GBP
最差交易:
-225.17 GBP
毛利:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
毛利亏损:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
最大连续赢利:
58 (66.50 GBP)
最大连续盈利:
428.02 GBP (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
15.93%
最大入金加载:
8.91%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.48
长期交易:
2 240 (50.83%)
短期交易:
2 167 (49.17%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.53 GBP
平均利润:
2.93 GBP
平均损失:
-6.96 GBP
最大连续失误:
8 (-21.62 GBP)
最大连续亏损:
-226.01 GBP (2)
每月增长:
17.94%
年度预测:
217.65%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
43.21 GBP
最大值:
425.86 GBP (8.09%)
相对跌幅:
结余:
20.02% (410.05 GBP)
净值:
12.61% (367.38 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|956
|AUDCAD
|643
|AUDNZD
|507
|NZDCHF
|357
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|331
|USDJPY
|120
|AUDCHF
|116
|GBPUSD
|107
|USDCAD
|102
|BTCUSD
|89
|EURAUD
|85
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|GBPCAD
|76
|GBPAUD
|56
|USDCHF
|52
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|44
|AUDUSD
|37
|AUDJPY
|23
|GBPJPY
|21
|EURSGD
|16
|USDSGD
|16
|GBPCHF
|14
|XAGUSD
|12
|EURCHF
|12
|XAUJPY
|11
|XAUCHF
|11
|XAUAUD
|9
|XAUEUR
|9
|EURNZD
|9
|XAUGBP
|9
|NZDUSD
|6
|SUMMARY
|5
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|US30
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|464
|AUDNZD
|118
|NZDCHF
|186
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|-67
|USDJPY
|24
|AUDCHF
|-139
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|-136
|EURAUD
|-25
|EURGBP
|5
|EURJPY
|104
|GBPCAD
|-21
|GBPAUD
|10
|USDCHF
|-9
|EURCAD
|-11
|ETHUSD
|-2
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|-3
|GBPJPY
|2
|EURSGD
|13
|USDSGD
|-2
|GBPCHF
|0
|XAGUSD
|-3
|EURCHF
|-11
|XAUJPY
|1
|XAUCHF
|-8
|XAUAUD
|-5
|XAUEUR
|-13
|EURNZD
|18
|XAUGBP
|-2
|NZDUSD
|3
|SUMMARY
|28
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|-2
|US30
|-23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|23K
|AUDCAD
|43K
|AUDNZD
|16K
|NZDCHF
|9.6K
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-5.7K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-40K
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|315
|EURJPY
|4.6K
|GBPCAD
|158
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|-58
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|-24K
|AUDUSD
|313
|AUDJPY
|53
|GBPJPY
|180
|EURSGD
|313
|USDSGD
|46
|GBPCHF
|97
|XAGUSD
|-38
|EURCHF
|-212
|XAUJPY
|210
|XAUCHF
|-257
|XAUAUD
|-225
|XAUEUR
|-434
|EURNZD
|1.3K
|XAUGBP
|-10
|NZDUSD
|240
|SUMMARY
|0
|CADCHF
|191
|CHFJPY
|6
|US30
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +257.00 GBP
最差交易: -225 GBP
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +66.50 GBP
最大连续亏损: -21.62 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 147
|
ICMarkets-Live11
|0.65 × 55
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 116
|
ICMarkets-Live20
|0.96 × 438
|
ICMarketsSC-Live32
|1.15 × 643
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 1290
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.36 × 8625
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|1.53 × 2833
|
ICMarketsSC-Live14
|1.60 × 10
|
ICMarkets-Live12
|1.68 × 550
|
ICMarkets-Live14
|1.74 × 27
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.12 × 441
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.
The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.
If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.
This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
没有评论
