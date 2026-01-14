信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DayFunded
Derrick Kityo

DayFunded

Derrick Kityo
0条评论
可靠性
255
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 176%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 407
盈利交易:
3 338 (75.74%)
亏损交易:
1 069 (24.26%)
最好交易:
257.00 GBP
最差交易:
-225.17 GBP
毛利:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
毛利亏损:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
最大连续赢利:
58 (66.50 GBP)
最大连续盈利:
428.02 GBP (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
15.93%
最大入金加载:
8.91%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.48
长期交易:
2 240 (50.83%)
短期交易:
2 167 (49.17%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.53 GBP
平均利润:
2.93 GBP
平均损失:
-6.96 GBP
最大连续失误:
8 (-21.62 GBP)
最大连续亏损:
-226.01 GBP (2)
每月增长:
17.94%
年度预测:
217.65%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
43.21 GBP
最大值:
425.86 GBP (8.09%)
相对跌幅:
结余:
20.02% (410.05 GBP)
净值:
12.61% (367.38 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 956
AUDCAD 643
AUDNZD 507
NZDCHF 357
XAUUSD 331
EURUSD 331
USDJPY 120
AUDCHF 116
GBPUSD 107
USDCAD 102
BTCUSD 89
EURAUD 85
EURGBP 81
EURJPY 77
GBPCAD 76
GBPAUD 56
USDCHF 52
EURCAD 47
ETHUSD 44
AUDUSD 37
AUDJPY 23
GBPJPY 21
EURSGD 16
USDSGD 16
GBPCHF 14
XAGUSD 12
EURCHF 12
XAUJPY 11
XAUCHF 11
XAUAUD 9
XAUEUR 9
EURNZD 9
XAUGBP 9
NZDUSD 6
SUMMARY 5
CADCHF 5
CHFJPY 4
US30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 53
AUDCAD 464
AUDNZD 118
NZDCHF 186
XAUUSD 2.4K
EURUSD -67
USDJPY 24
AUDCHF -139
GBPUSD 14
USDCAD 6
BTCUSD -136
EURAUD -25
EURGBP 5
EURJPY 104
GBPCAD -21
GBPAUD 10
USDCHF -9
EURCAD -11
ETHUSD -2
AUDUSD 11
AUDJPY -3
GBPJPY 2
EURSGD 13
USDSGD -2
GBPCHF 0
XAGUSD -3
EURCHF -11
XAUJPY 1
XAUCHF -8
XAUAUD -5
XAUEUR -13
EURNZD 18
XAUGBP -2
NZDUSD 3
SUMMARY 28
CADCHF 4
CHFJPY -2
US30 -23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD 43K
AUDNZD 16K
NZDCHF 9.6K
XAUUSD 53K
EURUSD 2.3K
USDJPY 1.1K
AUDCHF -5.7K
GBPUSD 2.1K
USDCAD 1.2K
BTCUSD -40K
EURAUD 1.2K
EURGBP 315
EURJPY 4.6K
GBPCAD 158
GBPAUD 1.5K
USDCHF -58
EURCAD 47
ETHUSD -24K
AUDUSD 313
AUDJPY 53
GBPJPY 180
EURSGD 313
USDSGD 46
GBPCHF 97
XAGUSD -38
EURCHF -212
XAUJPY 210
XAUCHF -257
XAUAUD -225
XAUEUR -434
EURNZD 1.3K
XAUGBP -10
NZDUSD 240
SUMMARY 0
CADCHF 191
CHFJPY 6
US30 -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +257.00 GBP
最差交易: -225 GBP
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +66.50 GBP
最大连续亏损: -21.62 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 147
ICMarkets-Live11
0.65 × 55
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
0.96 × 438
ICMarketsSC-Live32
1.15 × 643
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 1290
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.36 × 8625
ICMarkets-Live10
1.44 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.53 × 2833
ICMarketsSC-Live14
1.60 × 10
ICMarkets-Live12
1.68 × 550
ICMarkets-Live14
1.74 × 27
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.12 × 441
48 更多...
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.

The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.

If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.

This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
没有评论
2026.01.14 21:33
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 0.67% of days out of 1782 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DayFunded
每月30 USD
176%
0
0
USD
3K
GBP
255
80%
4 407
75%
16%
1.31
0.53
GBP
20%
1:500
