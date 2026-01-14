- Büyüme
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
104 (69.33%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (30.67%)
En iyi işlem:
8.56 GBP
En kötü işlem:
-67.23 GBP
Brüt kâr:
172.75 GBP (160 350 pips)
Brüt zarar:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (45.65 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
45.65 GBP (26)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
98 (65.33%)
Satış işlemleri:
52 (34.67%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.76 GBP
Ortalama kâr:
1.66 GBP
Ortalama zarar:
-6.25 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.34 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-132.03 GBP (2)
Aylık büyüme:
-2.26%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.14 GBP
Maksimum:
156.36 GBP (19.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.42% (156.36 GBP)
Varlığa göre:
3.52% (24.76 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.56 GBP
En kötü işlem: -67 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.65 GBP
Maksimum ardışık zarar: -14.34 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
İnceleme yok
