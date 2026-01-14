SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
104 (69.33%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (30.67%)
En iyi işlem:
8.56 GBP
En kötü işlem:
-67.23 GBP
Brüt kâr:
172.75 GBP (160 350 pips)
Brüt zarar:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (45.65 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
45.65 GBP (26)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
98 (65.33%)
Satış işlemleri:
52 (34.67%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.76 GBP
Ortalama kâr:
1.66 GBP
Ortalama zarar:
-6.25 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.34 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-132.03 GBP (2)
Aylık büyüme:
-2.26%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.14 GBP
Maksimum:
156.36 GBP (19.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.42% (156.36 GBP)
Varlığa göre:
3.52% (24.76 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.56 GBP
En kötü işlem: -67 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.65 GBP
Maksimum ardışık zarar: -14.34 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
İnceleme yok
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
