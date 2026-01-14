SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
104 (69.33%)
Transacciones Irrentables:
46 (30.67%)
Mejor transacción:
8.56 GBP
Peor transacción:
-67.23 GBP
Beneficio Bruto:
172.75 GBP (160 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (45.65 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
45.65 GBP (26)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.07%
Último trade:
38 minutos
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.73
Transacciones Largas:
98 (65.33%)
Transacciones Cortas:
52 (34.67%)
Factor de Beneficio:
0.60
Beneficio Esperado:
-0.76 GBP
Beneficio medio:
1.66 GBP
Pérdidas medias:
-6.25 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.34 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.03 GBP (2)
Crecimiento al mes:
-2.26%
Trading algorítmico:
52%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.14 GBP
Máxima:
156.36 GBP (19.42%)
Reducción relativa:
De balance:
19.42% (156.36 GBP)
De fondos:
3.52% (24.76 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.56 GBP
Peor transacción: -67 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +45.65 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -14.34 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
No hay comentarios
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trading Bot Rekord
30 USD al mes
-14%
0
0
USD
678
GBP
8
52%
150
69%
100%
0.60
-0.76
GBP
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.