Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
104 (69.33%)
Transacciones Irrentables:
46 (30.67%)
Mejor transacción:
8.56 GBP
Peor transacción:
-67.23 GBP
Beneficio Bruto:
172.75 GBP (160 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (45.65 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
45.65 GBP (26)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.07%
Último trade:
38 minutos
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.73
Transacciones Largas:
98 (65.33%)
Transacciones Cortas:
52 (34.67%)
Factor de Beneficio:
0.60
Beneficio Esperado:
-0.76 GBP
Beneficio medio:
1.66 GBP
Pérdidas medias:
-6.25 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.34 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.03 GBP (2)
Crecimiento al mes:
-2.26%
Trading algorítmico:
52%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.14 GBP
Máxima:
156.36 GBP (19.42%)
Reducción relativa:
De balance:
19.42% (156.36 GBP)
De fondos:
3.52% (24.76 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.56 GBP
Peor transacción: -67 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +45.65 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -14.34 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-14%
0
0
USD
USD
678
GBP
GBP
8
52%
150
69%
100%
0.60
-0.76
GBP
GBP
19%
1:500