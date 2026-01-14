- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
150
Gewinntrades:
104 (69.33%)
Verlusttrades:
46 (30.67%)
Bester Trade:
8.56 GBP
Schlechtester Trade:
-67.23 GBP
Bruttoprofit:
172.75 GBP (160 350 pips)
Bruttoverlust:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (45.65 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.65 GBP (26)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.07%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.73
Long-Positionen:
98 (65.33%)
Short-Positionen:
52 (34.67%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.76 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.66 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-6.25 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.34 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.03 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-2.26%
Algo-Trading:
52%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.14 GBP
Maximaler:
156.36 GBP (19.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.42% (156.36 GBP)
Kapital:
3.52% (24.76 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.56 GBP
Schlechtester Trade: -67 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.65 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.34 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
Copy my Trades 🔁✅
Ich stelle meine Trades zum Kopieren bereit – fokus auf sichere Trades.
Ich trade selber mit 300€ Start und sehr niedrigem Risiko.
Keine Hektik, kein Overtrading – nur saubere Setups. 🚀📈
Keine Bewertungen
