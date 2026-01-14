SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
150
Gewinntrades:
104 (69.33%)
Verlusttrades:
46 (30.67%)
Bester Trade:
8.56 GBP
Schlechtester Trade:
-67.23 GBP
Bruttoprofit:
172.75 GBP (160 350 pips)
Bruttoverlust:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (45.65 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.65 GBP (26)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.07%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.73
Long-Positionen:
98 (65.33%)
Short-Positionen:
52 (34.67%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.76 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.66 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-6.25 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.34 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.03 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-2.26%
Algo-Trading:
52%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.14 GBP
Maximaler:
156.36 GBP (19.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.42% (156.36 GBP)
Kapital:
3.52% (24.76 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.56 GBP
Schlechtester Trade: -67 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.65 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.34 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Copy my Trades 🔁✅
Ich stelle meine Trades zum Kopieren bereit – fokus auf sichere Trades.
Ich trade selber mit 300€ Start und sehr niedrigem Risiko.
Keine Hektik, kein Overtrading – nur saubere Setups. 🚀📈
Keine Bewertungen
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
