- 자본
- 축소
트레이드:
151
이익 거래:
105 (69.53%)
손실 거래:
46 (30.46%)
최고의 거래:
8.56 GBP
최악의 거래:
-67.23 GBP
총 수익:
175.11 GBP (160 666 pips)
총 손실:
-287.30 GBP (363 244 pips)
연속 최대 이익:
26 (45.65 GBP)
연속 최대 이익:
45.65 GBP (26)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.07%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.72
롱(주식매수):
99 (65.56%)
숏(주식차입매도):
52 (34.44%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-0.74 GBP
평균 이익:
1.67 GBP
평균 손실:
-6.25 GBP
연속 최대 손실:
4 (-14.34 GBP)
연속 최대 손실:
-132.03 GBP (2)
월별 성장률:
-1.35%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
151.14 GBP
최대한의:
156.36 GBP (19.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.42% (156.36 GBP)
자본금별:
3.52% (24.76 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|95
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-103
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-2.9K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.56 GBP
최악의 거래: -67 GBP
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +45.65 GBP
연속 최대 손실: -14.34 GBP
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
리뷰 없음
