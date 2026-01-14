시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 리뷰
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
151
이익 거래:
105 (69.53%)
손실 거래:
46 (30.46%)
최고의 거래:
8.56 GBP
최악의 거래:
-67.23 GBP
총 수익:
175.11 GBP (160 666 pips)
총 손실:
-287.30 GBP (363 244 pips)
연속 최대 이익:
26 (45.65 GBP)
연속 최대 이익:
45.65 GBP (26)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.07%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.72
롱(주식매수):
99 (65.56%)
숏(주식차입매도):
52 (34.44%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-0.74 GBP
평균 이익:
1.67 GBP
평균 손실:
-6.25 GBP
연속 최대 손실:
4 (-14.34 GBP)
연속 최대 손실:
-132.03 GBP (2)
월별 성장률:
-1.35%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
151.14 GBP
최대한의:
156.36 GBP (19.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.42% (156.36 GBP)
자본금별:
3.52% (24.76 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.s 95
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.s -103
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.s -2.9K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.56 GBP
최악의 거래: -67 GBP
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +45.65 GBP
연속 최대 손실: -14.34 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
리뷰 없음
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trading Bot Rekord
월별 30 USD
-14%
0
0
USD
681
GBP
8
52%
151
69%
100%
0.60
-0.74
GBP
19%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.