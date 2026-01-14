信号部分
Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
150
盈利交易:
104 (69.33%)
亏损交易:
46 (30.67%)
最好交易:
8.56 GBP
最差交易:
-67.23 GBP
毛利:
172.75 GBP (160 350 pips)
毛利亏损:
-287.30 GBP (363 244 pips)
最大连续赢利:
26 (45.65 GBP)
最大连续盈利:
45.65 GBP (26)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.07%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.73
长期交易:
98 (65.33%)
短期交易:
52 (34.67%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-0.76 GBP
平均利润:
1.66 GBP
平均损失:
-6.25 GBP
最大连续失误:
4 (-14.34 GBP)
最大连续亏损:
-132.03 GBP (2)
每月增长:
-2.26%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
151.14 GBP
最大值:
156.36 GBP (19.42%)
相对跌幅:
结余:
19.42% (156.36 GBP)
净值:
3.52% (24.76 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.56 GBP
最差交易: -67 GBP
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +45.65 GBP
最大连续亏损: -14.34 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
没有评论
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
