- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
150
盈利交易:
104 (69.33%)
亏损交易:
46 (30.67%)
最好交易:
8.56 GBP
最差交易:
-67.23 GBP
毛利:
172.75 GBP (160 350 pips)
毛利亏损:
-287.30 GBP (363 244 pips)
最大连续赢利:
26 (45.65 GBP)
最大连续盈利:
45.65 GBP (26)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.07%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.73
长期交易:
98 (65.33%)
短期交易:
52 (34.67%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-0.76 GBP
平均利润:
1.66 GBP
平均损失:
-6.25 GBP
最大连续失误:
4 (-14.34 GBP)
最大连续亏损:
-132.03 GBP (2)
每月增长:
-2.26%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
151.14 GBP
最大值:
156.36 GBP (19.42%)
相对跌幅:
结余:
19.42% (156.36 GBP)
净值:
3.52% (24.76 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.56 GBP
最差交易: -67 GBP
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +45.65 GBP
最大连续亏损: -14.34 GBP
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
0
0
USD
USD
678
GBP
GBP
8
52%
150
69%
100%
0.60
-0.76
GBP
GBP
19%
1:500