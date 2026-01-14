- 成長
トレード:
150
利益トレード:
104 (69.33%)
損失トレード:
46 (30.67%)
ベストトレード:
8.56 GBP
最悪のトレード:
-67.23 GBP
総利益:
172.75 GBP (160 350 pips)
総損失:
-287.30 GBP (363 244 pips)
最大連続の勝ち:
26 (45.65 GBP)
最大連続利益:
45.65 GBP (26)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.07%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
98 (65.33%)
短いトレード:
52 (34.67%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-0.76 GBP
平均利益:
1.66 GBP
平均損失:
-6.25 GBP
最大連続の負け:
4 (-14.34 GBP)
最大連続損失:
-132.03 GBP (2)
月間成長:
-2.26%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.14 GBP
最大の:
156.36 GBP (19.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.42% (156.36 GBP)
エクイティによる:
3.52% (24.76 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.56 GBP
最悪のトレード: -67 GBP
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.65 GBP
最大連続損失: -14.34 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
レビューなし
