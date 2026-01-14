シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
104 (69.33%)
損失トレード:
46 (30.67%)
ベストトレード:
8.56 GBP
最悪のトレード:
-67.23 GBP
総利益:
172.75 GBP (160 350 pips)
総損失:
-287.30 GBP (363 244 pips)
最大連続の勝ち:
26 (45.65 GBP)
最大連続利益:
45.65 GBP (26)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.07%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
98 (65.33%)
短いトレード:
52 (34.67%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-0.76 GBP
平均利益:
1.66 GBP
平均損失:
-6.25 GBP
最大連続の負け:
4 (-14.34 GBP)
最大連続損失:
-132.03 GBP (2)
月間成長:
-2.26%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.14 GBP
最大の:
156.36 GBP (19.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.42% (156.36 GBP)
エクイティによる:
3.52% (24.76 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.56 GBP
最悪のトレード: -67 GBP
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.65 GBP
最大連続損失: -14.34 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
レビューなし
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください