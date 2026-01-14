SignauxSections
Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
104 (69.33%)
Perte trades:
46 (30.67%)
Meilleure transaction:
8.56 GBP
Pire transaction:
-67.23 GBP
Bénéfice brut:
172.75 GBP (160 350 pips)
Perte brute:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (45.65 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
45.65 GBP (26)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.07%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
98 (65.33%)
Courts trades:
52 (34.67%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-0.76 GBP
Bénéfice moyen:
1.66 GBP
Perte moyenne:
-6.25 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.34 GBP)
Perte consécutive maximale:
-132.03 GBP (2)
Croissance mensuelle:
-2.26%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.14 GBP
Maximal:
156.36 GBP (19.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.42% (156.36 GBP)
Par fonds propres:
3.52% (24.76 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.56 GBP
Pire transaction: -67 GBP
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +45.65 GBP
Perte consécutive maximale: -14.34 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Aucun avis
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Bot Rekord
30 USD par mois
-14%
0
0
USD
678
GBP
8
52%
150
69%
100%
0.60
-0.76
GBP
19%
1:500
Copier

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.