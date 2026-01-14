СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
104 (69.33%)
Убыточных трейдов:
46 (30.67%)
Лучший трейд:
8.56 GBP
Худший трейд:
-67.23 GBP
Общая прибыль:
172.75 GBP (160 350 pips)
Общий убыток:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (45.65 GBP)
Макс. прибыль в серии:
45.65 GBP (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.07%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
98 (65.33%)
Коротких трейдов:
52 (34.67%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-0.76 GBP
Средняя прибыль:
1.66 GBP
Средний убыток:
-6.25 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.34 GBP)
Макс. убыток в серии:
-132.03 GBP (2)
Прирост в месяц:
-2.26%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.14 GBP
Максимальная:
156.36 GBP (19.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.42% (156.36 GBP)
По эквити:
3.52% (24.76 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.56 GBP
Худший трейд: -67 GBP
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.65 GBP
Макс. убыток в серии: -14.34 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Нет отзывов
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Bot Rekord
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
678
GBP
8
52%
150
69%
100%
0.60
-0.76
GBP
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.