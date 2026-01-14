- Прирост
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
104 (69.33%)
Убыточных трейдов:
46 (30.67%)
Лучший трейд:
8.56 GBP
Худший трейд:
-67.23 GBP
Общая прибыль:
172.75 GBP (160 350 pips)
Общий убыток:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (45.65 GBP)
Макс. прибыль в серии:
45.65 GBP (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.07%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
98 (65.33%)
Коротких трейдов:
52 (34.67%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-0.76 GBP
Средняя прибыль:
1.66 GBP
Средний убыток:
-6.25 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.34 GBP)
Макс. убыток в серии:
-132.03 GBP (2)
Прирост в месяц:
-2.26%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.14 GBP
Максимальная:
156.36 GBP (19.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.42% (156.36 GBP)
По эквити:
3.52% (24.76 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.56 GBP
Худший трейд: -67 GBP
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.65 GBP
Макс. убыток в серии: -14.34 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Нет отзывов
