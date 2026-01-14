SegnaliSezioni
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
104 (69.33%)
Loss Trade:
46 (30.67%)
Best Trade:
8.56 GBP
Worst Trade:
-67.23 GBP
Profitto lordo:
172.75 GBP (160 350 pips)
Perdita lorda:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (45.65 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
45.65 GBP (26)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
98 (65.33%)
Short Trade:
52 (34.67%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.76 GBP
Profitto medio:
1.66 GBP
Perdita media:
-6.25 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-14.34 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-132.03 GBP (2)
Crescita mensile:
-2.26%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.14 GBP
Massimale:
156.36 GBP (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (156.36 GBP)
Per equità:
3.52% (24.76 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.56 GBP
Worst Trade: -67 GBP
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.65 GBP
Massima perdita consecutiva: -14.34 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Non ci sono recensioni
2026.01.14 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.