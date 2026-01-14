- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
104 (69.33%)
Loss Trade:
46 (30.67%)
Best Trade:
8.56 GBP
Worst Trade:
-67.23 GBP
Profitto lordo:
172.75 GBP (160 350 pips)
Perdita lorda:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (45.65 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
45.65 GBP (26)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
98 (65.33%)
Short Trade:
52 (34.67%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.76 GBP
Profitto medio:
1.66 GBP
Perdita media:
-6.25 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-14.34 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-132.03 GBP (2)
Crescita mensile:
-2.26%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.14 GBP
Massimale:
156.36 GBP (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (156.36 GBP)
Per equità:
3.52% (24.76 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.56 GBP
Worst Trade: -67 GBP
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.65 GBP
Massima perdita consecutiva: -14.34 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
678
GBP
GBP
8
52%
150
69%
100%
0.60
-0.76
GBP
GBP
19%
1:500