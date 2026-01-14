SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Trading Bot Rekord
Simon Sotzlona

Trading Bot Rekord

Simon Sotzlona
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -14%
PUPrime-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
104 (69.33%)
Negociações com perda:
46 (30.67%)
Melhor negociação:
8.56 GBP
Pior negociação:
-67.23 GBP
Lucro bruto:
172.75 GBP (160 350 pips)
Perda bruta:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (45.65 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
45.65 GBP (26)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.07%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
98 (65.33%)
Negociações curtas:
52 (34.67%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-0.76 GBP
Lucro médio:
1.66 GBP
Perda média:
-6.25 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.34 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-132.03 GBP (2)
Crescimento mensal:
-2.26%
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
151.14 GBP
Máximo:
156.36 GBP (19.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.42% (156.36 GBP)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (24.76 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 94
AUDCAD.s 19
BTCUSD 16
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 5
SOLUSD 2
XAGUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 1
EURUSD.s 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s -106
AUDCAD.s 13
BTCUSD -21
NZDCAD.s 1
AUDNZD.s 3
SOLUSD -1
XAGUSD.s -4
EURGBP.s 1
EURAUD.s 1
USDCAD.s 0
EURUSD.s -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s -3.2K
AUDCAD.s 1.4K
BTCUSD -200K
NZDCAD.s 136
AUDNZD.s 408
SOLUSD -178
XAGUSD.s -82
EURGBP.s 48
EURAUD.s 167
USDCAD.s 6
EURUSD.s -336
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-Demo01
0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Sem comentários
2026.01.14 21:33
