- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
104 (69.33%)
Negociações com perda:
46 (30.67%)
Melhor negociação:
8.56 GBP
Pior negociação:
-67.23 GBP
Lucro bruto:
172.75 GBP (160 350 pips)
Perda bruta:
-287.30 GBP (363 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (45.65 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
45.65 GBP (26)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.07%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
98 (65.33%)
Negociações curtas:
52 (34.67%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-0.76 GBP
Lucro médio:
1.66 GBP
Perda média:
-6.25 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.34 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-132.03 GBP (2)
Crescimento mensal:
-2.26%
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
151.14 GBP
Máximo:
156.36 GBP (19.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.42% (156.36 GBP)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (24.76 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|94
|AUDCAD.s
|19
|BTCUSD
|16
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|5
|SOLUSD
|2
|XAGUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|1
|EURUSD.s
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|-106
|AUDCAD.s
|13
|BTCUSD
|-21
|NZDCAD.s
|1
|AUDNZD.s
|3
|SOLUSD
|-1
|XAGUSD.s
|-4
|EURGBP.s
|1
|EURAUD.s
|1
|USDCAD.s
|0
|EURUSD.s
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.4K
|BTCUSD
|-200K
|NZDCAD.s
|136
|AUDNZD.s
|408
|SOLUSD
|-178
|XAGUSD.s
|-82
|EURGBP.s
|48
|EURAUD.s
|167
|USDCAD.s
|6
|EURUSD.s
|-336
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
Copy my trades 🔁✅
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
I share my trades for you to copy – focused on safe setups.
I personally copy-trade with a €300 start and very low risk.
No stress, no overtrading – only clean entries. 🚀📈
Sem comentários
