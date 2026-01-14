SinyallerBölümler
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
4.59 EUR
En kötü işlem:
-6.16 EUR
Brüt kâr:
22.41 EUR (636 pips)
Brüt zarar:
-22.03 EUR (642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (11.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.78 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
21.00%
Maks. mevduat yükü:
98.77%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
1.87 EUR
Ortalama zarar:
-2.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.97 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.47 EUR
Maksimum:
12.05 EUR (5.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.65% (11.89 EUR)
Varlığa göre:
3.38% (7.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 6
EURUSD 4
NZDJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 2
EURUSD 10
NZDJPY -12
EURJPY -3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 99
EURUSD 197
NZDJPY -421
EURJPY -47
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.59 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.97 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
İnceleme yok
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
