- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
4.59 EUR
En kötü işlem:
-6.16 EUR
Brüt kâr:
22.41 EUR (636 pips)
Brüt zarar:
-22.03 EUR (642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (11.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.78 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
21.00%
Maks. mevduat yükü:
98.77%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
1.87 EUR
Ortalama zarar:
-2.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.97 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.47 EUR
Maksimum:
12.05 EUR (5.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.65% (11.89 EUR)
Varlığa göre:
3.38% (7.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|EURJPY
|-47
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.59 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.97 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
200
EUR
EUR
1
0%
22
54%
21%
1.01
0.02
EUR
EUR
6%
1:30