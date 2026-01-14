- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
12 (52.17%)
損失トレード:
11 (47.83%)
ベストトレード:
4.59 EUR
最悪のトレード:
-6.16 EUR
総利益:
22.41 EUR (636 pips)
総損失:
-24.29 EUR (734 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.78 EUR)
最大連続利益:
11.78 EUR (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
21.00%
最大入金額:
98.77%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
15 (65.22%)
短いトレード:
8 (34.78%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.08 EUR
平均利益:
1.87 EUR
平均損失:
-2.21 EUR
最大連続の負け:
5 (-9.97 EUR)
最大連続損失:
-9.97 EUR (5)
月間成長:
-0.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.88 EUR
最大の:
12.46 EUR (5.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.92% (12.46 EUR)
エクイティによる:
3.38% (7.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|-5
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|99
|EURJPY
|-139
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.59 EUR
最悪のトレード: -6 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11.78 EUR
最大連続損失: -9.97 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
198
EUR
EUR
1
0%
23
52%
21%
0.92
-0.08
EUR
EUR
6%
1:30