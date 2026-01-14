シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / French Street
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -1%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
12 (52.17%)
損失トレード:
11 (47.83%)
ベストトレード:
4.59 EUR
最悪のトレード:
-6.16 EUR
総利益:
22.41 EUR (636 pips)
総損失:
-24.29 EUR (734 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.78 EUR)
最大連続利益:
11.78 EUR (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
21.00%
最大入金額:
98.77%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
15 (65.22%)
短いトレード:
8 (34.78%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.08 EUR
平均利益:
1.87 EUR
平均損失:
-2.21 EUR
最大連続の負け:
5 (-9.97 EUR)
最大連続損失:
-9.97 EUR (5)
月間成長:
-0.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.88 EUR
最大の:
12.46 EUR (5.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.92% (12.46 EUR)
エクイティによる:
3.38% (7.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 2
EURJPY -5
EURUSD 10
NZDJPY -12
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 99
EURJPY -139
EURUSD 197
NZDJPY -421
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.59 EUR
最悪のトレード: -6 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11.78 EUR
最大連続損失: -9.97 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
レビューなし
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
French Street
30 USD/月
-1%
0
0
USD
198
EUR
1
0%
23
52%
21%
0.92
-0.08
EUR
6%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください