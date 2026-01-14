SignaleKategorien
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -1%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
12 (52.17%)
Verlusttrades:
11 (47.83%)
Bester Trade:
4.59 EUR
Schlechtester Trade:
-6.16 EUR
Bruttoprofit:
22.41 EUR (636 pips)
Bruttoverlust:
-24.29 EUR (734 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (11.78 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.78 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
21.00%
Max deposit load:
98.77%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
15 (65.22%)
Short-Positionen:
8 (34.78%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.87 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.21 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-9.97 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.97 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-0.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.88 EUR
Maximaler:
12.46 EUR (5.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.92% (12.46 EUR)
Kapital:
3.38% (7.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 2
EURJPY -5
EURUSD 10
NZDJPY -12
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 99
EURJPY -139
EURUSD 197
NZDJPY -421
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.59 EUR
Schlechtester Trade: -6 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.78 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.97 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
noch 78 ...
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
Keine Bewertungen
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
