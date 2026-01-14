- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
12 (52.17%)
Verlusttrades:
11 (47.83%)
Bester Trade:
4.59 EUR
Schlechtester Trade:
-6.16 EUR
Bruttoprofit:
22.41 EUR (636 pips)
Bruttoverlust:
-24.29 EUR (734 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (11.78 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.78 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
21.00%
Max deposit load:
98.77%
Letzter Trade:
56 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
15 (65.22%)
Short-Positionen:
8 (34.78%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.87 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.21 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-9.97 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.97 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-0.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.88 EUR
Maximaler:
12.46 EUR (5.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.92% (12.46 EUR)
Kapital:
3.38% (7.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|-5
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|99
|EURJPY
|-139
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.59 EUR
Schlechtester Trade: -6 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.78 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.97 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
USD
198
EUR
EUR
1
0%
23
52%
21%
0.92
-0.08
EUR
EUR
6%
1:30