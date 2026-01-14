- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
12 (54.54%)
Loss Trade:
10 (45.45%)
Best Trade:
4.59 EUR
Worst Trade:
-6.16 EUR
Profitto lordo:
22.41 EUR (636 pips)
Perdita lorda:
-22.03 EUR (642 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.78 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
21.00%
Massimo carico di deposito:
98.77%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
1.87 EUR
Perdita media:
-2.20 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-9.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.97 EUR (5)
Crescita mensile:
0.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.47 EUR
Massimale:
12.05 EUR (5.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.65% (11.89 EUR)
Per equità:
3.38% (7.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|EURJPY
|-47
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.59 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.97 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
78 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading
La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.
Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.
L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.
👉 Rejoins la rue qui gagne
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
200
EUR
EUR
1
0%
22
54%
21%
1.01
0.02
EUR
EUR
6%
1:30