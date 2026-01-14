SegnaliSezioni
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
12 (54.54%)
Loss Trade:
10 (45.45%)
Best Trade:
4.59 EUR
Worst Trade:
-6.16 EUR
Profitto lordo:
22.41 EUR (636 pips)
Perdita lorda:
-22.03 EUR (642 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.78 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
21.00%
Massimo carico di deposito:
98.77%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
15 (68.18%)
Short Trade:
7 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
1.87 EUR
Perdita media:
-2.20 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-9.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.97 EUR (5)
Crescita mensile:
0.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.47 EUR
Massimale:
12.05 EUR (5.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.65% (11.89 EUR)
Per equità:
3.38% (7.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 6
EURUSD 4
NZDJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 2
EURUSD 10
NZDJPY -12
EURJPY -3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 99
EURUSD 197
NZDJPY -421
EURJPY -47
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.59 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.97 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 più
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
Non ci sono recensioni
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.