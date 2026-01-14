- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
12 (52.17%)
손실 거래:
11 (47.83%)
최고의 거래:
4.59 EUR
최악의 거래:
-6.16 EUR
총 수익:
22.41 EUR (636 pips)
총 손실:
-24.42 EUR (734 pips)
연속 최대 이익:
5 (11.78 EUR)
연속 최대 이익:
11.78 EUR (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
21.00%
최대 입금량:
98.77%
최근 거래:
20 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
15 (65.22%)
숏(주식차입매도):
8 (34.78%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.09 EUR
평균 이익:
1.87 EUR
평균 손실:
-2.22 EUR
연속 최대 손실:
5 (-9.97 EUR)
연속 최대 손실:
-9.97 EUR (5)
월별 성장률:
-0.94%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.01 EUR
최대한의:
12.59 EUR (5.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.92% (12.46 EUR)
자본금별:
3.38% (7.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|-5
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|99
|EURJPY
|-139
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
196
EUR
EUR
1
0%
23
52%
21%
0.91
-0.09
EUR
EUR
6%
1:30