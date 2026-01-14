- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
12 (52.17%)
Убыточных трейдов:
11 (47.83%)
Лучший трейд:
4.59 EUR
Худший трейд:
-6.16 EUR
Общая прибыль:
22.41 EUR (636 pips)
Общий убыток:
-24.29 EUR (734 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.78 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.00%
Макс. загрузка депозита:
98.77%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
15 (65.22%)
Коротких трейдов:
8 (34.78%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.08 EUR
Средняя прибыль:
1.87 EUR
Средний убыток:
-2.21 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-9.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.97 EUR (5)
Прирост в месяц:
-0.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.88 EUR
Максимальная:
12.46 EUR (5.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (12.46 EUR)
По эквити:
3.38% (7.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|-5
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|99
|EURJPY
|-139
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.59 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.78 EUR
Макс. убыток в серии: -9.97 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
еще 78...
