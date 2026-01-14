СигналыРазделы
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -1%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
12 (52.17%)
Убыточных трейдов:
11 (47.83%)
Лучший трейд:
4.59 EUR
Худший трейд:
-6.16 EUR
Общая прибыль:
22.41 EUR (636 pips)
Общий убыток:
-24.29 EUR (734 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.78 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.00%
Макс. загрузка депозита:
98.77%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
15 (65.22%)
Коротких трейдов:
8 (34.78%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.08 EUR
Средняя прибыль:
1.87 EUR
Средний убыток:
-2.21 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-9.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.97 EUR (5)
Прирост в месяц:
-0.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.88 EUR
Максимальная:
12.46 EUR (5.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (12.46 EUR)
По эквити:
3.38% (7.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 2
EURJPY -5
EURUSD 10
NZDJPY -12
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 99
EURJPY -139
EURUSD 197
NZDJPY -421
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.59 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.78 EUR
Макс. убыток в серии: -9.97 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
еще 78...
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
Нет отзывов
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
