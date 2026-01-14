- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
12 (54.54%)
亏损交易:
10 (45.45%)
最好交易:
4.59 EUR
最差交易:
-6.16 EUR
毛利:
22.41 EUR (636 pips)
毛利亏损:
-22.16 EUR (642 pips)
最大连续赢利:
5 (11.78 EUR)
最大连续盈利:
11.78 EUR (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
21.00%
最大入金加载:
98.77%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
15 (68.18%)
短期交易:
7 (31.82%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 EUR
平均利润:
1.87 EUR
平均损失:
-2.22 EUR
最大连续失误:
5 (-9.97 EUR)
最大连续亏损:
-9.97 EUR (5)
每月增长:
0.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.47 EUR
最大值:
12.05 EUR (5.72%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (11.89 EUR)
净值:
3.38% (7.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|EURJPY
|-47
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.59 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11.78 EUR
最大连续亏损: -9.97 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading
La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.
Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.
L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.
👉 Rejoins la rue qui gagne
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
198
EUR
EUR
1
0%
22
54%
21%
1.01
0.01
EUR
EUR
6%
1:30