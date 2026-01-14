信号部分
信号 / MetaTrader 5 / French Street
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
22
盈利交易:
12 (54.54%)
亏损交易:
10 (45.45%)
最好交易:
4.59 EUR
最差交易:
-6.16 EUR
毛利:
22.41 EUR (636 pips)
毛利亏损:
-22.16 EUR (642 pips)
最大连续赢利:
5 (11.78 EUR)
最大连续盈利:
11.78 EUR (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
21.00%
最大入金加载:
98.77%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
15 (68.18%)
短期交易:
7 (31.82%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 EUR
平均利润:
1.87 EUR
平均损失:
-2.22 EUR
最大连续失误:
5 (-9.97 EUR)
最大连续亏损:
-9.97 EUR (5)
每月增长:
0.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.47 EUR
最大值:
12.05 EUR (5.72%)
相对跌幅:
结余:
5.65% (11.89 EUR)
净值:
3.38% (7.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 6
EURUSD 4
NZDJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 2
EURUSD 10
NZDJPY -12
EURJPY -3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 99
EURUSD 197
NZDJPY -421
EURJPY -47
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.59 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11.78 EUR
最大连续亏损: -9.97 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 更多...
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
没有评论
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
French Street
每月30 USD
0%
0
0
USD
198
EUR
1
0%
22
54%
21%
1.01
0.01
EUR
6%
1:30
