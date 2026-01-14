SinaisSeções
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
12 (54.54%)
Negociações com perda:
10 (45.45%)
Melhor negociação:
4.59 EUR
Pior negociação:
-6.16 EUR
Lucro bruto:
22.41 EUR (636 pips)
Perda bruta:
-22.03 EUR (642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.78 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
21.00%
Depósito máximo carregado:
98.77%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
15 (68.18%)
Negociações curtas:
7 (31.82%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.02 EUR
Lucro médio:
1.87 EUR
Perda média:
-2.20 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-9.97 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-9.97 EUR (5)
Crescimento mensal:
0.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.47 EUR
Máximo:
12.05 EUR (5.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.65% (11.89 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.38% (7.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 6
EURUSD 4
NZDJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 2
EURUSD 10
NZDJPY -12
EURJPY -3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 99
EURUSD 197
NZDJPY -421
EURJPY -47
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.59 EUR
Pior negociação: -6 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -9.97 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 mais ...
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
Sem comentários
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
