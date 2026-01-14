- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
12 (54.54%)
Negociações com perda:
10 (45.45%)
Melhor negociação:
4.59 EUR
Pior negociação:
-6.16 EUR
Lucro bruto:
22.41 EUR (636 pips)
Perda bruta:
-22.03 EUR (642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.78 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
21.00%
Depósito máximo carregado:
98.77%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
15 (68.18%)
Negociações curtas:
7 (31.82%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.02 EUR
Lucro médio:
1.87 EUR
Perda média:
-2.20 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-9.97 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-9.97 EUR (5)
Crescimento mensal:
0.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.47 EUR
Máximo:
12.05 EUR (5.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.65% (11.89 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.38% (7.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|EURJPY
|-47
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.59 EUR
Pior negociação: -6 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -9.97 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
78 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
200
EUR
EUR
1
0%
22
54%
21%
1.01
0.02
EUR
EUR
6%
1:30