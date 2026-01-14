SignauxSections
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
11 (52.38%)
Perte trades:
10 (47.62%)
Meilleure transaction:
4.59 EUR
Pire transaction:
-6.16 EUR
Bénéfice brut:
21.67 EUR (597 pips)
Perte brute:
-21.90 EUR (642 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (11.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11.78 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
21.00%
Charge de dépôt maximale:
98.77%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
14 (66.67%)
Courts trades:
7 (33.33%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.01 EUR
Bénéfice moyen:
1.97 EUR
Perte moyenne:
-2.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.97 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.97 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-0.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.47 EUR
Maximal:
12.05 EUR (5.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.65% (11.89 EUR)
Par fonds propres:
3.38% (7.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 6
EURUSD 4
NZDJPY 4
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 2
EURUSD 10
NZDJPY -12
EURJPY -4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 99
EURUSD 197
NZDJPY -421
EURJPY -86
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.59 EUR
Pire transaction: -6 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11.78 EUR
Perte consécutive maximale: -9.97 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 plus...
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
Aucun avis
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
