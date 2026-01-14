SeñalesSecciones
Americo Martins Peixoto

French Street

Americo Martins Peixoto
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -1%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
12 (52.17%)
Transacciones Irrentables:
11 (47.83%)
Mejor transacción:
4.59 EUR
Peor transacción:
-6.16 EUR
Beneficio Bruto:
22.41 EUR (636 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.42 EUR (734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (11.78 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.78 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
21.00%
Carga máxima del depósito:
98.77%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
15 (65.22%)
Transacciones Cortas:
8 (34.78%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.09 EUR
Beneficio medio:
1.87 EUR
Pérdidas medias:
-2.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-9.97 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.97 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-0.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.01 EUR
Máxima:
12.59 EUR (5.98%)
Reducción relativa:
De balance:
5.92% (12.46 EUR)
De fondos:
3.38% (7.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDJPY 4
AUDJPY 2
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 2
EURJPY -5
EURUSD 10
NZDJPY -12
AUDJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 99
EURJPY -139
EURUSD 197
NZDJPY -421
AUDJPY 69
GBPJPY 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.59 EUR
Peor transacción: -6 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +11.78 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -9.97 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
RoboForex-ECN
0.87 × 702
FPMarketsSC-Live
0.92 × 25
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 63
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 659
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 236
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
otros 78...
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading

La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.

Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.

L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.

👉 Rejoins la rue qui gagne
No hay comentarios
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
