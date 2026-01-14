- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
12 (52.17%)
Transacciones Irrentables:
11 (47.83%)
Mejor transacción:
4.59 EUR
Peor transacción:
-6.16 EUR
Beneficio Bruto:
22.41 EUR (636 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.42 EUR (734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (11.78 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.78 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
21.00%
Carga máxima del depósito:
98.77%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
15 (65.22%)
Transacciones Cortas:
8 (34.78%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.09 EUR
Beneficio medio:
1.87 EUR
Pérdidas medias:
-2.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-9.97 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.97 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-0.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.01 EUR
Máxima:
12.59 EUR (5.98%)
Reducción relativa:
De balance:
5.92% (12.46 EUR)
De fondos:
3.38% (7.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|-5
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|-12
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|99
|EURJPY
|-139
|EURUSD
|197
|NZDJPY
|-421
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.59 EUR
Peor transacción: -6 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +11.78 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -9.97 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 702
|
FPMarketsSC-Live
|0.92 × 25
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 63
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 659
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 236
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
otros 78...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
🇫🇷 French Street | L'Élite du Trading
La mission : Rendre les marchés financiers accessibles à tous, sans jargon complexe.
Le contenu : Signaux quotidiens (Forex, Indices, Crypto) à haute probabilité.
L'engagement : Discipline, transparence et résultats prouvés.
👉 Rejoins la rue qui gagne
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
198
EUR
EUR
1
0%
23
52%
21%
0.91
-0.09
EUR
EUR
6%
1:30