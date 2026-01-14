- Büyüme
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
96 (82.05%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (17.95%)
En iyi işlem:
25.07 USD
En kötü işlem:
-21.74 USD
Brüt kâr:
92.34 USD (17 278 pips)
Brüt zarar:
-55.53 USD (25 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (8.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.68 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.88%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
69 (58.97%)
Satış işlemleri:
48 (41.03%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.74 USD (1)
Aylık büyüme:
9.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.69 USD
Maksimum:
21.74 USD (7.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.62% (2.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|17
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|630
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
