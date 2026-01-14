SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex easy
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
96 (82.05%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (17.95%)
En iyi işlem:
25.07 USD
En kötü işlem:
-21.74 USD
Brüt kâr:
92.34 USD (17 278 pips)
Brüt zarar:
-55.53 USD (25 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (8.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.68 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.88%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
69 (58.97%)
Satış işlemleri:
48 (41.03%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.74 USD (1)
Aylık büyüme:
9.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.69 USD
Maksimum:
21.74 USD (7.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.62% (2.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.07 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 6
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 7
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
BCS-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 24
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
535 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
lets make money
İnceleme yok
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex easy
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
379
USD
64
100%
117
82%
100%
1.66
0.31
USD
1%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.