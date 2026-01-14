- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
96 (82.05%)
Negociações com perda:
21 (17.95%)
Melhor negociação:
25.07 USD
Pior negociação:
-21.74 USD
Lucro bruto:
92.34 USD (17 278 pips)
Perda bruta:
-55.53 USD (25 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (8.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.68 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.69
Negociações longas:
69 (58.97%)
Negociações curtas:
48 (41.03%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.96 USD
Perda média:
-2.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.74 USD (1)
Crescimento mensal:
9.43%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.69 USD
Máximo:
21.74 USD (7.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.68% (2.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|17
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|630
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.07 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.54 USD
Máxima perda consecutiva: -5.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
379
USD
USD
64
100%
117
82%
100%
1.66
0.31
USD
USD
1%
1:200