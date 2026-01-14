SinaisSeções
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Forex easy

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
96 (82.05%)
Negociações com perda:
21 (17.95%)
Melhor negociação:
25.07 USD
Pior negociação:
-21.74 USD
Lucro bruto:
92.34 USD (17 278 pips)
Perda bruta:
-55.53 USD (25 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (8.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.68 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.88%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.69
Negociações longas:
69 (58.97%)
Negociações curtas:
48 (41.03%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.96 USD
Perda média:
-2.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.74 USD (1)
Crescimento mensal:
9.43%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.69 USD
Máximo:
21.74 USD (7.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.68% (2.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 45
EURUSD 43
USDCAD 17
XAUUSD 9
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 13
EURUSD 17
USDCAD 6
XAUUSD 11
GBPUSD -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 848
EURUSD 1.3K
USDCAD 630
XAUUSD -10K
GBPUSD -952
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.07 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.54 USD
Máxima perda consecutiva: -5.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

lets make money
Sem comentários
2026.01.14 15:29
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.34% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.