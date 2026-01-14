- 成长
交易:
117
盈利交易:
96 (82.05%)
亏损交易:
21 (17.95%)
最好交易:
25.07 USD
最差交易:
-21.74 USD
毛利:
92.34 USD (17 278 pips)
毛利亏损:
-55.53 USD (25 672 pips)
最大连续赢利:
21 (8.54 USD)
最大连续盈利:
38.68 USD (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.88%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.69
长期交易:
69 (58.97%)
短期交易:
48 (41.03%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
0.96 USD
平均损失:
-2.64 USD
最大连续失误:
3 (-5.99 USD)
最大连续亏损:
-21.74 USD (1)
每月增长:
9.43%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.69 USD
最大值:
21.74 USD (7.57%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.80% (3.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURUSD
|43
|USDCAD
|17
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|13
|EURUSD
|17
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|630
|XAUUSD
|-10K
|GBPUSD
|-952
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +25.07 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.54 USD
最大连续亏损: -5.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
